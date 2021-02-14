Социальные сети о Всебелорусском народном собрании

Источник материала: БT

Вполне логично, что Всебелорусское народное собрание стало серьезным событием в информационном пространстве. И едва ли кого-то оставило равнодушным. Еще задолго до старта интернет заполонили прогнозы блогеров и даже расклады карт таро: чего же ждать от ВНС.



Были скептики, были сторонники, были просто интересующиеся. Блогеры буквально расхватали выступления участников на цитаты. Некоторые принялись сравнивать речь Главы государства этого года и минувших собраний.



А некоторые, не смогли предложить никакой конструктивной альтернативы, и по привычке, занялись вбросом фейков. И приглашениями «просто погулять» или блокировать движение и громко сигналить. Но на это белорусы уже не повелись. И отдельные телеграм-каналы и интернет-ресурсы скромно отмалчивались в отсутствии нужного контента.



Через блогерский прицел социальных сетей взглянула на Всебелорусское народное собрание Мария Петрашко (видео).