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Социальные сети о Всебелорусском народном собрании
15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вполне логично, что Всебелорусское народное собрание стало серьезным событием в информационном пространстве. И едва ли кого-то оставило равнодушным. Еще задолго до старта интернет заполонили прогнозы блогеров и даже расклады карт таро: чего же ждать от ВНС.
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Вполне логично, что Всебелорусское народное собрание стало серьезным событием в информационном пространстве. И едва ли кого-то оставило равнодушным. Еще задолго...
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