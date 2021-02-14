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Социальные сети о Всебелорусском народном собрании

15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вполне логично, что Всебелорусское народное собрание стало серьезным событием в информационном пространстве. И едва ли кого-то оставило равнодушным. Еще задолго до старта интернет заполонили прогнозы блогеров и даже расклады карт таро: чего же ждать от ВНС.

Были скептики, были сторонники, были просто интересующиеся. Блогеры буквально расхватали выступления участников на цитаты. Некоторые принялись сравнивать речь Главы государства этого года и минувших собраний.

А некоторые, не смогли предложить никакой конструктивной альтернативы, и по привычке, занялись вбросом фейков. И приглашениями «просто погулять» или блокировать движение и громко сигналить. Но на это белорусы уже не повелись. И отдельные телеграм-каналы и интернет-ресурсы скромно отмалчивались в отсутствии нужного контента.

Через блогерский прицел социальных сетей взглянула на Всебелорусское народное собрание Мария Петрашко (видео).

 
 
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Вполне логично, что Всебелорусское народное собрание стало серьезным событием в информационном пространстве. И едва ли кого-то оставило равнодушным. Еще задолго...
 
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