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Тротил протеста. Новые подробности в деле Николая Автуховича
15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На неделе стали известны новые подробности в деле Николая Автуховича. Напомним, он и его подельники были задержаны в конце прошлого года за подрыв машины милиционера, а также поджоги. Планы у этих людей были далекоидущие. За счет актов террора ввести страну в состояние хаоса, подготовить почву для госпереворота. В телеграмной переписке Автухович открыто заявляет, что начал войну с режимом. Это действительно не фигура речи. Следователями установлены эпизоды, как он нелегально переходил границу с Украиной.
Кроме группы Автуховича, была задержана и группа анархистов Игоря Олиневича. Она также обладала тесными связями с украинскими боевиками и успела совершить в Мозыре поджог отдела ГАИ и поджечь машины у здания прокураты в Солигорске. Попытка поджога здания судебных экспертиз, слава богу, оказалась неудачной. КГБ продолжает расследовать эти дела, выявлять новые связи и эпизоды.
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На неделе стали известны новые подробности в деле Николая Автуховича. Напомним, он и его подельники были задержаны в конце прошлого года за подрыв машины...
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