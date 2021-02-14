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Тротил протеста. Новые подробности в деле Николая Автуховича

15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На неделе стали известны новые подробности в деле Николая Автуховича. Напомним, он и его подельники были задержаны в конце прошлого года за подрыв машины милиционера, а также поджоги. Планы у этих людей были далекоидущие. За счет актов террора ввести страну в состояние хаоса, подготовить почву для госпереворота. В телеграмной переписке Автухович открыто заявляет, что начал войну с режимом. Это действительно не фигура речи. Следователями установлены эпизоды, как он нелегально переходил границу с Украиной.

Там ветераны АТО помогли ему закупиться оружием и взрывчаткой. Пяти килограммов тротила хватило бы на несколько терактов. А накопленный арсенал из огнестрела - тысячи патронов, пистолеты с глушителями, автоматическое оружие - не оставляют сомнений, Автухович, похоже, был готов убивать. Предполагаемых жертв он выбирал из деструктивных телеграм-каналов. Речь идет не только о силовиках, но и о простых гражданах, поддерживающих власть. Не жаль ему было даже собственных подельников. Некоторые из них утверждают, что ничего не знали о преступных планах Автуховича.

Кроме группы Автуховича, была задержана и группа анархистов Игоря Олиневича. Она также обладала тесными связями с украинскими боевиками и успела совершить в Мозыре поджог отдела ГАИ и поджечь машины у здания прокураты в Солигорске. Попытка поджога здания судебных экспертиз, слава богу, оказалась неудачной. КГБ продолжает расследовать эти дела, выявлять новые связи и эпизоды.


Подготовка к актам террора была основательной: расследование деятельности преступной группировки Автуховича

 
 
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На неделе стали известны новые подробности в деле Николая Автуховича. Напомним, он и его подельники были задержаны в конце прошлого года за подрыв машины...
 
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