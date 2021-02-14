"Беларусь. 20 лет в цифрах". "Комфорт для жизни"

Источник материала: БT

Инновации - это новые высокотехнологичные производства и рабочие места. Если взять АПК - это свежие продукты на нашем столе и обустроенные агрогородки со всеми социальными стандартами. А еще - демография, медицина с доступностью и качеством, образование… Здесь спектр широкий. Все это и есть отражение президентского тезиса - "в центре политики - человек".



Мы продолжаем проект АТН "Беларусь. 20 лет в цифрах". Сегодня серия "Комфорт для жизни". Коротко и наглядно - чего удалось достичь (видео).





