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"Беларусь. 20 лет в цифрах". "Комфорт для жизни"
15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Инновации - это новые высокотехнологичные производства и рабочие места. Если взять АПК - это свежие продукты на нашем столе и обустроенные агрогородки со всеми социальными стандартами. А еще - демография, медицина с доступностью и качеством, образование… Здесь спектр широкий. Все это и есть отражение президентского тезиса - "в центре политики - человек".
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Инновации - это новые высокотехнологичные производства и рабочие места. Если взять АПК - это свежие продукты на нашем столе и обустроенные агрогородки со всеми...
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