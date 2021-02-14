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"Беларусь. 20 лет в цифрах". "Комфорт для жизни"

15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инновации - это новые высокотехнологичные производства и рабочие места. Если взять АПК - это свежие продукты на нашем столе и обустроенные агрогородки со всеми социальными стандартами. А еще - демография, медицина с доступностью и качеством, образование… Здесь спектр широкий. Все это и есть отражение президентского тезиса - "в центре политики - человек".

Мы продолжаем проект АТН "Беларусь. 20 лет в цифрах". Сегодня серия "Комфорт для жизни". Коротко и наглядно - чего удалось достичь (видео).


"Беларусь: 20 лет в цифрах". Образование
 
 
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Инновации - это новые высокотехнологичные производства и рабочие места. Если взять АПК - это свежие продукты на нашем столе и обустроенные агрогородки со всеми...
 
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