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Мнения делегатов и зарубежных гостей о важном на ВНС
15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочти две с половиной тысячи делегатов. Это настоящий срез белорусского общества, а значит и самый актуальный срез общественного мнения. Каждый из спикеров говорил о том, что для него действительно важно. В том числе и в прямом эфире.
Развитие регионов, поддержка пожилых людей и создание рабочих мест на селе для молодежи, патриотическое воспитание. Как обстоят дела в регионах, медицине, образовании, сельском хозяйстве и спорте. Вот еще один блок мнений от делегатов и зарубежных гостей (видео).
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Почти две с половиной тысячи делегатов. Это настоящий срез белорусского общества, а значит и самый актуальный срез общественного мнения. Каждый из спикеров...
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