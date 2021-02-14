ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнения делегатов и зарубежных гостей о важном на ВНС

15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Почти две с половиной тысячи делегатов. Это настоящий срез белорусского общества, а значит и самый актуальный срез общественного мнения. Каждый из спикеров говорил о том, что для него действительно важно. В том числе и в прямом эфире.

Развитие регионов, поддержка пожилых людей и создание рабочих мест на селе для молодежи, патриотическое воспитание. Как обстоят дела в регионах, медицине, образовании, сельском хозяйстве и спорте. Вот еще один блок мнений от делегатов и зарубежных гостей (видео).

Всебелорусское народное собрание вызвало живой интерес у зарубежных СМИ
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти две с половиной тысячи делегатов. Это настоящий срез белорусского общества, а значит и самый актуальный срез общественного мнения. Каждый из спикеров...
 
Новости дня
Новости общества
 
Политическая страховка. ВНС должно стать конституционным органом. Мнения людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by