Источник материала: БT

Развитие регионов, поддержка пожилых людей и создание рабочих мест на селе для молодежи, патриотическое воспитание. Как обстоят дела в регионах, медицине, образовании, сельском хозяйстве и спорте. Вот еще один блок мнений от делегатов и зарубежных гостей (видео).





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнения делегатов и зарубежных гостей о важном на ВНС Почти две с половиной тысячи делегатов. Это настоящий срез белорусского общества, а значит и самый актуальный срез общественного мнения. Каждый из спикеров...

Почти две с половиной тысячи делегатов. Это настоящий срез белорусского общества, а значит и самый актуальный срез общественного мнения. Каждый из спикеров говорил о том, что для него действительно важно. В том числе и в прямом эфире.