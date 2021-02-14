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Предложения, которые прозвучали с трибуны и в кулуарах Всебелорусского собрания
15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У белорусов в разные годы была прекрасная возможность высказаться. Делегаты стали своеобразными почтальонами мнений, которые оперативно доставляют ключевые посылы в разные уголки нашей страны - собственно туда, откуда и выдвинуты коллективами на представительный форум.
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У белорусов в разные годы была прекрасная возможность высказаться. Делегаты стали своеобразными почтальонами мнений, которые оперативно доставляют ключевые...
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