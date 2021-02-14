Предложения, которые прозвучали с трибуны и в кулуарах Всебелорусского собрания

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У белорусов в разные годы была прекрасная возможность высказаться. Делегаты стали своеобразными почтальонами мнений, которые оперативно доставляют ключевые посылы в разные уголки нашей страны - собственно туда, откуда и выдвинуты коллективами на представительный форум.



Изобилие тех самых мнений от специалистов в разных сферах уж точно не осталось незамеченным. Как бы ни стремились отдельные политические силы уменьшить роль Всебелорусского народного собрания или дискредитировать его разными способами, вече уже разлетелось на цитаты.



Мы собрали для вас разные акценты и предложения, которые прозвучали и с трибуны, и в кулуарах Всебелорусского собрания: что-то из этого наверняка уже в скором времени будет реализовано, что-то еще предстоит обсудить дополнительно и отшлифовать. Давайте вместе вспомним те фразы, которые уже вбиты в запросы поисковых систем (видео).