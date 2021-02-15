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Снегопады прекратятся - но придут морозы. Какой будет погода в Могилеве на новой рабочей неделе

15.02.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже неделю Могилев нещадно засыпает снегом. Что же будет дальше? Судя по прогнозу, снегопады наконец прекратятся — но придут по-настоящему суровые февральские морозы.


Фото: МЧС

Итак, сегодня утром будет до -16°С, днем — до -12°С, порывистый северный ветер. Но — никакого больше снега!

Во вторник утром уже до -20°С, ясно, солнечно. Днем температура воздуха будет в районе −9…−11°С.

В среду «потеплеет» до -7°С, на город опустится туман.

Но уже к утру четверга будет -21°С, днем — до -14°С, пасмурно, на город опустится дымка.

Утром в пятницу — -22°С, весь день будет солнечно и ясно.

Хорошей вам недели, друзья — и помните, что скоро весна!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Уже неделю Могилев нещадно засыпает снегом. Что же будет дальше?
 
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