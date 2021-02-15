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Снегопады прекратятся - но придут морозы. Какой будет погода в Могилеве на новой рабочей неделе
15.02.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже неделю Могилев нещадно засыпает снегом. Что же будет дальше? Судя по
Итак, сегодня утром будет до -16°С, днем — до -12°С, порывистый северный ветер. Но — никакого больше снега!
Во вторник утром уже до -20°С, ясно, солнечно. Днем температура воздуха будет в районе −9…−11°С.
В среду «потеплеет» до -7°С, на город опустится туман.
Но уже к утру четверга будет -21°С, днем — до -14°С, пасмурно, на город опустится дымка.
Утром в пятницу — -22°С, весь день будет солнечно и ясно.
Хорошей вам недели, друзья — и помните, что скоро весна!
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Уже неделю Могилев нещадно засыпает снегом. Что же будет дальше?
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