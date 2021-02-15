В Витебске волонтер международной организации провела двое суток в ИВС за БЧБ-флаг на окне

Источник материала: Tut.by

Волонтер международной организации YMCA («Христианское сообщество взрослых и молодежи») из Витебска Евгения Почепко провела два дня в ИВС — за БЧБ-флаг на окне и такие же футболки на балконе, сообщает «Віцебская вясна».



Евгения Почепко. Фото: Александр Веледимович

Евгения Почепко рассказала, что рапорт про БЧБ-флаг у нее на окне милиция составила еще 27 декабря прошлого года. Задержали девушку только через полтора месяца — 10 февраля.

— Участковый приехал ко мне домой, предварительно позвонив. Я не скрывалась, потому что не собираюсь от них бегать. Думала, что обойдется составлением протокола в РОВД. Но меня отвезли в ИВС, — пояснила Евгения.

Суд прошел по скайпу. Девушка не отрицала, что вывесила флаг, но не признала вины в участии в несанкционированном пикетировании (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

Судья Илья Белоус вынес Евгении Почепко предупреждение. Она на свободе.