Морозы и снег. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе морозы не отступят. Ожидаются снег и туманы, сообщает pogoda.by .





В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем будет -4°С, к вечеру похолодает до -12°С.

Во вторник будет переменная облачность. Утром опустится туман, видимость — 600−1000 метров, Днем будет ясно, столбик термометра опустится до -4°С.

В среду будет сплошная облачность, снег и около 0 °C днем.

В четверг ожидается переменная облачность без осадков. Во второй половине дня похолодает до -8°С.

В пятницу утром будет морозно: -14°С, но без осадков. Днем пройдет кратковременный снег. Столбик термометра опустится до -5°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .