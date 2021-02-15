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Морозы не отступают. Погода в Витебске на новой рабочей неделе

15.02.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешний февраль решил напомнить белорусам, что такое нормальная зима. На неделе будет по-прежнему морозно, но обильные снегопады закончатся, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник днем −11…13 °C. Облачно, без осадков.

Во вторник ночью столбик термометра опустится до -22 °C. Но днем будет значительно теплее: −8…10 °C. Ветрено.

Днем в среду — −7…9 °C. Вечером в прогнозе снег.

В четверг утром мороз до −20 °C. В дневные часы он будет помягче: до −14°C. День обещает быть солнечным, без осадков.

В пятницу ночью и утром туман, мороз до −21 °C. Днем — −11…13 °C. Ясно и без осадков.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Нынешний февраль решил напомнить белорусам, что такое нормальная зима.
 
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