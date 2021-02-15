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Морозы не отступают. Погода в Витебске на новой рабочей неделе
15.02.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нынешний февраль решил напомнить белорусам, что такое нормальная зима. На неделе будет по-прежнему морозно, но обильные снегопады закончатся,
В понедельник днем −11…13 °C. Облачно, без осадков.
Во вторник ночью столбик термометра опустится до -22 °C. Но днем будет значительно теплее: −8…10 °C. Ветрено.
Днем в среду — −7…9 °C. Вечером в прогнозе снег.
В четверг утром мороз до −20 °C. В дневные часы он будет помягче: до −14°C. День обещает быть солнечным, без осадков.
В пятницу ночью и утром туман, мороз до −21 °C. Днем — −11…13 °C. Ясно и без осадков.
Хорошей вам недели, друзья!
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Нынешний февраль решил напомнить белорусам, что такое нормальная зима.
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