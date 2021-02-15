Витебский художник подарил Нине Багинской майку со своей работой: на ней - ремейк картины Шагала и Нина

Источник материала: Tut.by

Витебский художник Глеб Каштанов создал видеоролик про свое граффити «Прогулка», посвященное Нине Багинской , — оно в октябре появилось на стене частного дома и просуществовало 48 часов, пока не закрасили. Глеб также встретился с Ниной Багинской и подарил ей футболку с принтом своей работы.



Фото предоставлено Глебом Каштановым

— В этом ролике я рассказываю историю создания картины «Прогулка». Несмотря на то, что стрит-арт закрасили, он живет в новом формате, — пояснил TUT.BY Глеб Каштанов.

Ремейк картины Марка Шагала «Прогулка» — с известной минской активисткой Ниной Багинской, Глеб нарисовал на стене здания на улице 4-й Чкалова, 7 — это подворье отца художника. Отец разрешил сыну рисовать эту работу.

Для создания граффити ушло 225 кг штукатурки на стену, 7 дней подготовки, 3 дня на выполнения арта и инструменты — от шпателей и болгарки до кистей и баллончиков с краской.

Мурал просуществовал 48 часов: поверх граффити коммунальники нанесли серую краску . Часть работы — портрет Нины Багинской — Глеб Каштанов все же восстановил . Однако работники ЖКХ снова пришли и уничтожили рисунок. После этого художник создал новый рисунок — про карму для коммунальников .

Глеб в видеоролике говорит, что ему не привыкать к тому, что граффити уничтожают.

— Стрит-арт — это такое направление искусства, которое создается на улице, но зачастую остается жить только на фотографиях, так как имеет протестный характер и затрагивает остросоциальные темы. 97% людей восприняли «Прогулку» на ура, но нашлись и те 3%, кому картина не понравилась. Поэтому через 48 часов работу закатали серой краской коммунальные службы. Но я знаю наверняка: нет еще такой серой краски, которая может замазать то, что живет в наших сердцах, — уверен художник из Витебска.

Глеб Каштанов сообщил, что выпустил лимитированную серию футболок с принтом граффити «Прогулка».

— Первый экземпляр вручил лично Нине Багинской — пришел к ней в гости, мы проговорили три часа. Нина — очень гостеприимная и продвинутая! Вторую футболку по предзаказу купили еще до ее изготовления, а третью хочу разыграть среди подписчиков.