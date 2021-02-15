Теперь еще и морозы. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Февраль продолжает испытывать всех нас. На этот раз в трендах у последнего зимнего месяца не снегопады, а двадцатиградусные морозы. В ближайшие дни будет холодно, а иногда — очень холодно, предупреждает pogoda.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник днем -11°C, а к вечеру уже -18°C.

Во вторник утром -23°C, днем ясно и -12°C.

В среду и четверг пасмурно и -10°C.

В пятницу утром до -22°C, днем солнечно и -10°C.

Хорошей недели, друзья!

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