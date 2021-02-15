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Теперь еще и морозы. Погода в Гомеле на неделе
15.02.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Февраль продолжает испытывать всех нас. На этот раз в трендах у последнего зимнего месяца не снегопады, а двадцатиградусные морозы. В ближайшие дни будет холодно, а иногда — очень холодно,
В понедельник днем -11°C, а к вечеру уже -18°C.
Во вторник утром -23°C, днем ясно и -12°C.
В среду и четверг пасмурно и -10°C.
В пятницу утром до -22°C, днем солнечно и -10°C.
Хорошей недели, друзья!
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Февраль продолжает испытывать всех нас. На этот раз в трендах у последнего зимнего месяца не снегопады, а 20-ти градусные морозы.
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