﻿ Солнечно, морозно и почти без снега. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе. 21.by
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Солнечно, морозно и почти без снега. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

15.02.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой рабочей неделе в Гродно будет морозно, солнечно и практически без снега, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник — сплошная облачность и без осадков. Днем столбик термометра опустится до -6°С.

Во вторник — переменная облачность и без осадков. Днем до -6 °С.

В среду облачно и возможен снег. Днем до -5 °С.

В четверг — ясно и без осадков. Днем до -11 °C, вечером — до -17°C.

В пятницу — небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром столбик термометра опустится до -20°С, днем будет до -9°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Гродно
 
 
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На новой рабочей неделе в Гродно будет морозно, солнечно и практические без снега.
 
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