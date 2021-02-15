В Могилевском районе мужчина решил срезать путь через поле и застрял в снегу. Вызволяли его спасатели

Источник материала: Tut.by

Пенсионер возвращался с дачи домой и решил срезать путь через поле. Он застрял в снегу, пришлось звонить спасателя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

14 февраля в 16.11 в МЧС позвонил мужчина с просьбой о помощи. 64-летний пенсионер, житель Могилева, возвращался с дачи в товариществе «Автомобилист». Путь на автобусную остановку в деревне Дубинка-1 он решил сократить и пошел через поле, но не рассчитал свои силы. Через некоторое время он понял, что из-за большой высоты снега и усталости идти больше не может.

У пенсионера был с собой мобильный телефон, по которому он и позвонил спасателям. Спасатели нашли его в поле на расстоянии около 500 метров от деревни Дубинка-1. На снегоходе спасатели доставили его домой. В медицинской помощи он не нуждается.