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Неизвестные сообщили о минировании Минского завода шестерен. Милиция проверяет
15.02.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция проверяет сообщение о минировании Минского завода шестерен, поступившее на электронную почту предприятия.
Ночью на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное сообщение о минировании завода,
На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа.
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Сегодня ночью на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное сообщение о минировании завода, сообщили в телеграм-канале минской милиции....
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