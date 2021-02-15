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Неизвестные сообщили о минировании Минского завода шестерен. Милиция проверяет

15.02.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция проверяет сообщение о минировании Минского завода шестерен, поступившее на электронную почту предприятия.


Фото: minsknews.by

Ночью на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное сообщение о минировании завода, сообщили в телеграм-канале минской милиции. Утром сотрудники завода передали информацию в милицию.

На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа.

 
 
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Сегодня ночью на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное сообщение о минировании завода, сообщили в телеграм-канале минской милиции....
 
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