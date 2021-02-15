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Под тяжестью снега обрушился навес склада в Масюковщине
15.02.2021 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели TUT.BY прислали в редакцию фотографии обрушившегося навеса у склада «Керамина» в Масюковщине. Пострадавших нет.
«Это произошло в выходные, склад в это время не работал. Обрушилась крыша навеса у склада, а не в самом здании. Обязанность по очистке территории от снега лежит на арендодателе — компании „Старт“. Она занимается ликвидацией последствий», — рассказали TUT.BY в службе маркетинга «Керамина».
МЧС на вызов по факту обрушения навеса у склада в Масюковщине не выезжали.
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Это произошло в выходные, склад в это время не работал, пострадавших нет.
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