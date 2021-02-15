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Виды эвакуаторов в Минске

15.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основные типы эвакуаторов

Нельзя сказать, что вся спецтехника, находящаяся в эксплуатации, абсолютно одинаковая. Ведь полностью универсальных машин, как известно, не бывает. Для выполнения тех или иных задач куда лучше использовать специализированную технику, соответствующим образом "заточенную".

В частности, если ставить "во главу угла" способ перемещения, то можно выделить следующие виды эвакуаторов в Минске:

  • С "ломаной" рамой. Именно такие машины встречаются наиболее часто, оказывая услугу эвакуатор в Минске. Платформа ближе к задней части имеет характерный и чётко определяемый изгиб. Такое решение, разумеется, применено не случайно, и не "для красоты", а вполне намеренно и после соответствующих расчётов. Причина – необходимость максимально облегчить процесс погрузки. Автомобиль при этом закатывается по специальным "лыжам" – аппарелям, которые извлекаются из специальных ящиков и устанавливаются в свои посадочные места вручную.
  • С краном-манипулятором, который часто выполняет, скорее, роль дополнительного оснащения. Главное преимущество в том, что такой спецтранспорт может работать в очень тесных условиях - например, в городе или же на участке трассы, где подъехать "хвостом" к эвакуируемому автомобилю очень тяжело, или практически нереально. Если же имеется кран, то эвакуатор может стоять и вовсе рядом, параллельно. Аппарели при этом не нужны, такая спецмашина загружает себя сама. В транспортном состоянии стрела компактна и располагается за кабиной, будучи сложенной.
  • С частичной погрузкой. Сзади на кузове устанавливается специальное устройство. Его называют "вилкой" или "лапой", из-за внешней схожести с этими предметами. Туда вставляется съёмник (адаптер), исходя из колёс автомобиля, который нужно переместить. "Лапа" может подниматься или опускаться при помощи мощного цилиндра с гидравлическим приводом, управляемого сотрудником службы эвакуации, который воздействует на рычаги либо кнопки, в зависимости от конкретной модели и модификации. Одна из осей неисправной машины надёжно фиксируется в рамке - и "процессия" начинает своё путь уда, куда укажет заказчик. Такие модели часто используются не только для эвакуации, они также оказывают автопомощь на дороге.

Вне зависимости от того, какие именно виды эвакуаторов в Минске требуются в конкретном случае, все они доступны для заказа в фирмах, информацию о которых можно получить на специализированных интернет-сайтах, один из таковых Evakyator.by. Стоит пользоваться функцией поиска ближайшего эвакуатора.


 
Теги: Минск
 
 
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Основные типы эвакуаторов Нельзя сказать, что вся спецтехника, находящаяся в эксплуатации, абсолютно одинаковая. Ведь полностью универсальных машин, как...
 
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