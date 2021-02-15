Сегодня 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

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Афганская война затронула и тысячи белорусских семей. Мужья, братья и сыновья ушли сражаться. Многие не вернулись. 771 белорусский воин-интернационалист погиб на полях боя. Каждое имя павшего солдата увековечено в камне на Острове мужества и скорби в Минске. Там сегодня пройдет ежегодное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. Участие в возложении венков примут депутаты Палаты представителей, ветераны-афганцы, члены семей погибших воинов-интернационалистов.