|
Ольга Луцко о развитии инфраструктуры в малых городах
15.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси много делается для развития инфраструктуры в малых городах. В том числе создаются перспективные предприятия. Мнение директора Туровского молочного комбината (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси много делается для развития инфраструктуры в малых городах. В том числе создаются перспективные предприятия. Мнение директора Туровского молочного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)