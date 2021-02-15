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"Зеленые школы" - экопроект для маленьких и взрослых
15.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Научить подрастающее поколение беречь природу и рационально использовать ресурсы - цель проекта "Зеленые школы". Второй год по образовательной экомодели работает и четвертая средняя школа в Червене. Проектом охвачены более 400 учащихся и педагогов. С первого класса и до старшей школы предлагается работа по направлениям: энерго- и водосбережение, биоразнообразие и качество атмосферного воздуха, утилизация отходов и информирование местного населения.
За успехи в реализации образовательного проекта школа Червеня отмечена дипломом. Причем, идея стала семейной: к сотрудничеству активно привлечены и родители школьников.
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Научить подрастающее поколение беречь природу и рационально использовать ресурсы - цель проекта "Зеленые школы". Второй год по образовательной экомодели работает...
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