|
Собранные инициативы в фокусе внимания парламентариев и представителей Белорусского союза женщин
15.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Делегаты продолжают обсуждение Всебелорусского собрания. В фокусе внимания парламентариев и представителей Белорусского союза женщин - инициативы, собранные во время работы диалоговых площадок на местах, при этом немаловажно умение договариваться и находить компромисс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегаты продолжают обсуждение Всебелорусского собрания. В фокусе внимания парламентариев и представителей Белорусского союза женщин - инициативы, собранные во...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)