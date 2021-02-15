В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил

Источник материала: БT

На полигоне Гожский провели батальонные тактические учения танкистов. В маневрах принимали участие военнообязанные из запаса. По замыслу, силы противника пытались прорвать оборону и продвинуться в тыл бригады. Условного неприятеля уничтожили три танковые роты. Прицельный огонь велся, как по наземным, так и по воздушным целям. К слову, ранее военнообязанные не встречались с новыми танками Т-72Б3. За короткое время они освоили современную технику и продемонстрировали высокий уровень мастерства.

После выполнения боевых задач министр обороны Беларуси поблагодарил танкистов-запасников за отличную полевую выучку и слаженную работу.