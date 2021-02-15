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Непредсказуемыми динамичными смешанными эстафетами завершились Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Среди ребят в самой старшей возрастной группе лучшим стал квартет из Минска - ребята уже проявили себя и в личных гонках, которые открывали соревнования, поэтому не удивителен триумф в общекомандном зачете, столичный коллектив лучший: с 7-ю золотыми, 7-ю серебряными и 6-ю бронзовыми наградами.

Особенность соревнований "Снежный снайпер" - максимальная приближенность к самым топовым состязаниям по биатлону среди взрослых. Но, чтобы попасть в финал, необходимо преодолеть многоступенчатый отбор из 32 тысяч участников.