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Получили ли белорусы ответы, на те вопросы, которые волнуют сегодня?
15.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Всегда важно напоминать себе и другим, что сделано и почему многим не стоит воспринимать текущий уровень жизни просто как должное. Ведь только единым и монолитным обществом можно двигаться дальше и вместе строить будущее страны.
Услышали ли люди то, о чем говорили их представители. Получили ли ответы, на те вопросы, которые волнуют сегодня. Наши корреспонденты пообщались с белорусами на улицах городов.
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Всегда важно напоминать себе и другим, что сделано и почему многим не стоит воспринимать текущий уровень жизни просто как должное. Ведь только единым и монолитным...
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