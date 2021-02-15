Получили ли белорусы ответы, на те вопросы, которые волнуют сегодня?

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Всегда важно напоминать себе и другим, что сделано и почему многим не стоит воспринимать текущий уровень жизни просто как должное. Ведь только единым и монолитным обществом можно двигаться дальше и вместе строить будущее страны.

Услышали ли люди то, о чем говорили их представители. Получили ли ответы, на те вопросы, которые волнуют сегодня. Наши корреспонденты пообщались с белорусами на улицах городов.