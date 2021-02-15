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На наших силовиков и Административный кодекс некоторые упорно кивают, мол, слишком жесткие наказания за "прогулки по городу". Но все познается в сравнении.

В новом выпуске "Понятной политики" мы в этом убедимся. Предметно изучим законы Европы и США о проведении митингов и массовых мероприятий. Как согласовать акцию, где за нее нужно платить, а где нельзя пройти и лишнего метра? И конечно, какие последствия, если просто вышел толпой или нанес ущерб городу? Штрафы, тюремные сроки и полномочия правоохранителей - об этом смотрите сегодня в "Понятной политике" после "Панорамы".