Жители Белыничей получили дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия

Источник материала: БT

Завершена реконструкция пятиэтажного здания общежития под арендный жилой дом. Одна- и двухкомнатные квартиры уже с отделкой, готовы к заселению. Планируется, что около 30 % из них будут отданы молодым специалистам. Остальные будут распределены по отраслям.

Анастасия Леваненко, врач - акушер-гинеколог Белыничской центральной районной больницы: "Это здорово, что есть такая возможность для молодых людей, молодых специалистов, которые приедут сюда на отработку или просто работу. Им не нужно будет задумываться, где им жить. Можно в дальнейшем подумать о том, чтобы строить жилье и завести здесь семью".

Дмитрий Давыдов, зампредседателя Белыничского райисполкома: "Провели реконструкцию старого общежития корридорного типа, с общими санузлами и кухнями. Под современный многоквартирный жилой дом. Фактически в доме получилось 59 благоустроенных квартир. Дом сдан в эксплуатацию. В ближайшее время планируем встречать новоселов".

Дальнейшее развитие райцентра подразумевает строительство ежегодно по одному 40-квартирному дому. В том числе - для многодетных.