И. Медведева: Каждое предложение найдет отражение в Программе социально-экономического развития

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Всебелорусское народное собрание позволило выступить с конкретными предложениями, которые в последующем досконально рассматривались и обсуждались. Многие из их найдут отражение в Программе социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "Это наиболее контактный и конкретный формат диалога. Потому что мне волей случая пришлось рассматривать поступившие предложения со всех сторон. Поверьте, это каждое предложение будет обработано. Каждое предложение найдет отражение в Программе социально-экономического развития на следующую пятилетку. Это люди должны понимать. На каждый вопрос будет получен ответ. И он будет дан теми органами государственного управления, которые отвечают за эти вопросы".