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Мобильность, доступность, технологичность - основные направления дальнейшего развития медицины

15.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сильные регионы, счастливая семья, государство-партнер и всесторонняя поддержка социальной сферы. Делегаты Всебелорусского народного собрания продолжают встречи с коллективами на местах, обсуждают итоги представительного форума. В Щучинской районной больнице, главврач которой представлял на народном вече Гродненский регион, главная тема - перспективы медицины. Мобильность, доступность, технологичность - основные направления дальнейшего развития. В районной клинике их с успехом уже воплощают в жизнь.

Иван Загоровский, главврач Щучинской центральной районной больницы: "Мы одними из первых стали внедрять мобильную клинику на районе. Это передвижной медицинский комплекс, пользуется спросом у населения. В плане высокотехнологичной и доступной медицинской помощи мы тоже идем, поскольку развиваем свою материально-техническую базу. В этом году закуплено два реанимобиля, а также лапароскопическая установка, которая позволяет оказывать медицинскую помощь на уровне областной".

Обновлено и диагностическое оборудование. Сегодня жителям Щучинского района уже не нужно ехать на прием в Гродно, чтобы, к примеру, выявить онкологические заболевания или патологию щитовидной железы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сильные регионы, счастливая семья, государство-партнер и всесторонняя поддержка социальной сферы. Делегаты Всебелорусского народного собрания продолжают...
 
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