Неделя родного языка начинается в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев - Sputnik. Национальная академия наук Беларуси проводит Неделю родного языка 15-22 февраля, сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.

"В 2021 году, определенном в нашей стране как Год народного единства, особое значение приобретает научно-практическое обеспечение успешного функционирования белорусского языка во всех сферах общественной жизни, в которых должен использоваться государственный язык страны и язык титульной нации. База для этого создана в академическом Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН", – отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что именно это учреждение обеспечивает координацию и проведение системных исследований в области белорусского языкознания. В этом году институт запланировал провести сразу несколько крупных мероприятий. 15 февраля в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси пройдет круглый стол "Академик Евфимий Карский – основатель белорусского научного языкознания и литературоведения, этнограф, фольклорист, палеограф". Событие приурочено к 160-летию ученого и 100-летию Инбелкульта.

16 февраля в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси состоится презентация книги "Шкляр Г.З. Выбраныя працы. Моўная спадчына", а также круглый стол "Белорусский язык в китабах". Китабы создавались с XVI века татарами, которые поселились в Великом княжестве Литовском. Это многоязычные рукописи на арабском языке, в которых при этом преобладает белорусский народно-диалектный язык. В них отражены быт, традиции татар-переселенцев, поэтому это еще и ценный материал для историков, лингвистов, этнографов, литературоведов.

Международный день родного языка учрежден в 1999 году решением ЮНЕСКО. Его главная цель – сохранение языкового и культурного многообразия в мире, поддержка национальных языков и культур, а также обеспечение права каждого гражданина пользоваться родным языком.

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