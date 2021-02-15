Мэр Бреста показал свои афганские фотографии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев - Sputnik. В Бресте проживает 1360 воинов-интернационалистов, сообщил глава Брестского горисполкома Александр Рогачук.

"К сожалению, домой с этой войны не вернулось 28 брестчан", - говорится в посте, который мэр города разместил в Telegam в честь 32-й годовщины вывода войск из Афганистана.

В Бресте живут вдовы и родители погибших в Афганистане - 18 человек, которым тоже близок день памяти, отметил он. "Священный долг белорусов - помнить о воинах-афганцах, которые с достоинством прошли тяжелое испытание и по праву заслужили безграничное уважение", - подчеркнул Рогачук.

Мэр города также проходил службу в Афганистане, был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Рогачук показал фотографии тех лет и водительское удостоверение, которое получил в провинции Газни в 1987 году.

"Самым же трудным этапом оказалось сделать фотографию в гражданской одежде. В итоге, фотографировался в частном фотоателье (хозяин которого предоставил рубашку и галстук), а все это время у меня на коленях лежал автомат Калашникова", - поделился воспоминаниями мэр.

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