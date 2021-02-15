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КГБ внес 17 белорусов в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности
15.02.2021 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
КГБ внес 17 белорусов в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Список с обновлениями
Кто попал в обновленный список?
Все добавленные 12 февраля 2021 года в обновленный список КГБ белорусы обвиняются по ст. 289 (Акт терроризма) УК Беларуси. Все они относятся к «группе Автуховича» и «группе Олиневича». Из них — пять женщин и 12 мужчин. Есть и целые семьи.
Примечательно, что в обновленный список внесли тех, кто уже задержан и находится сейчас под стражей, за исключением Артура Попка — он в розыске.
«Группа Автуховича»
«Группа Олиневича»
Что это за группы?
28 октября прошлого года возле украинской границы задержали
В КГБ считают, что «группа Олиневича» успела совершить в Мозыре поджог отдела ГАИ и поджечь машины у здания прокураты в Солигорске.
О задержании
Сначала уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура
Участников группы обвинили в поджоге недостроенного дома в Волковыске и нескольких автомобилей сотрудников милиции в Волковыске и Гродно. Следствие считает поджоги терактами.
По информации главы КГБ Ивана Тертеля, озвученной на Всебелорусском народном собрании, группы Автуховича и Олиневича, которых обвиняют в подготовке терактов, были
А кто еще в этом списке?
В списке есть еще два белоруса — Степан Путило, основатель популярного телеграм-канала, который недавно был признан
Их обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342, а также в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130) Уголовного кодекса Беларуси.
Все остальные фигуранты перечня — террористы из международных списков.
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Все добавленные 12 февраля 2021 года в обновленный список КГБ белорусы обвиняются по ст. 289 (Акт терроризма) УК Беларуси. Все они относятся к «группе Автуховича» и...
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