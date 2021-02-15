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КГБ внес 17 белорусов в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности

15.02.2021 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

КГБ внес 17 белорусов в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Список с обновлениями появился на сайте ведомства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кто попал в обновленный список?

Все добавленные 12 февраля 2021 года в обновленный список КГБ белорусы обвиняются по ст. 289 (Акт терроризма) УК Беларуси. Все они относятся к «группе Автуховича» и «группе Олиневича». Из них — пять женщин и 12 мужчин. Есть и целые семьи.

Примечательно, что в обновленный список внесли тех, кто уже задержан и находится сейчас под стражей, за исключением Артура Попка — он в розыске.

«Группа Автуховича»

  • Николай Автухович
  • Павел Сава
  • Артур Попок
  • Ирина Горячкина
  • Сергей Резанович
  • Павел Резанович
  • Любовь Резанович
  • Ирина Мельхер
  • Антон Мельхер
  • Галина Дербыш
  • Виктор Снегур
  • Владимир Гундарь
  • Ольга Майорова

«Группа Олиневича»

  • Игорь Олиневич
  • Дмитрий Дубовский
  • Сергей Романов
  • Дмитрий Резанович

Что это за группы?

28 октября прошлого года возле украинской границы задержали группу анархистов. Всего были задержаны четыре человека — Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов. У них обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.

В КГБ считают, что «группа Олиневича» успела совершить в Мозыре поджог отдела ГАИ и поджечь машины у здания прокураты в Солигорске.

О задержании «группы Автуховича» по госТВ рассказали вечером 8 декабря. В сюжете утверждалось, за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно стоит группировка, которой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Среди задержанных также Сергей, Любовь и Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мельхер.

Сначала уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 «Акт терроризма».

Участников группы обвинили в поджоге недостроенного дома в Волковыске и нескольких автомобилей сотрудников милиции в Волковыске и Гродно. Следствие считает поджоги терактами.

По информации главы КГБ Ивана Тертеля, озвученной на Всебелорусском народном собрании, группы Автуховича и Олиневича, которых обвиняют в подготовке терактов, были не единственными, планировавшими «акции прямого действия».

А кто еще в этом списке?

В списке есть еще два белоруса — Степан Путило, основатель популярного телеграм-канала, который недавно был признан экстремистским по решению суда, и Роман Протасевич, который был его главным редактором. В настоящий момент обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Их обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342, а также в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130) Уголовного кодекса Беларуси.

Все остальные фигуранты перечня — террористы из международных списков.

 
Теги: Гродно
 
 
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Все добавленные 12 февраля 2021 года в обновленный список КГБ белорусы обвиняются по ст. 289 (Акт терроризма) УК Беларуси. Все они относятся к «группе Автуховича» и...
 
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