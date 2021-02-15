ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле вынесли приговор за взятки 36-летней экс-идеологу города

15.02.2021 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд вынес приговоры за коррупцию бывшей начальнице управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерине Дегтяревой и учредителю гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгению Кирилло.


Дегтяревой назначили наказание в 4 с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 350 базовых (10 150 рублей), Кирилло получил штраф в 500 БВ (14,5 тыс. рублей).

Услышав приговор, Екатерина Дегтярева расплакалась.

У женщины, напомним, Гомеле экс-идеолог выступила с последним словом">есть пятилетняя дочь.

Прокурор просил для экс-чиновницы наказание в виде пяти лет лишения свободы, для Кирилло — штраф в 1 тыс. базовых (29 тысяч рублей).

Напомним, начальницу управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома 36-летнюю Екатерину Дегтяреву задержали в середине марта прошлого года.

По версии следствия, она, являясь госслужащей, брала взятки начиная с сентября 2014 года по март 2020-го. Деньги якобы получала от представителей частных компаний, занимающихся организацией концертов, в качестве вознаграждения за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

В деле около десяти эпизодов. В них фигурируют концерты российских звезд Стаса Михайлова, Стаса Пьехи, Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерии, Олега Газманова и других российских звезд, а также те, кто эти концерты организовывал: частное унитарное предприятие «Арт-Концерт», российское ООО «Экспорт Мьюзик» и гомельский продюсерский рекламный центр «Арт Ворк». Именно их представители, по версии следствия, давали взятки Дегтяревой за «благоприятное решение вопросов». Но обвиняемый по делу в суде только один из них — учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло.

Всего экс-чиновница, по мнению следствия, приняла от частных лиц около четырех тысяч долларов плюс подарки в виде смарт-часов и планшета.

И Дегтярева, и Кирилло вину признали полностью. У обоих были явки с повинной и чистосердечное признание.


 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальницу управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома 36-летнюю Екатерину Дегтяреву задержали в середине марта...
 
Новости дня
Новости общества
 
Под тяжестью снега обрушился навес склада в Масюковщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by