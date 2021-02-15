В Гомеле вынесли приговор за взятки 36-летней экс-идеологу города

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд вынес приговоры за коррупцию бывшей начальнице управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерине Дегтяревой и учредителю гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгению Кирилло.





Дегтяревой назначили наказание в 4 с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 350 базовых (10 150 рублей), Кирилло получил штраф в 500 БВ (14,5 тыс. рублей).

Услышав приговор, Екатерина Дегтярева расплакалась.

У женщины, напомним, Гомеле экс-идеолог выступила с последним словом">есть пятилетняя дочь.

Прокурор просил для экс-чиновницы наказание в виде пяти лет лишения свободы, для Кирилло — штраф в 1 тыс. базовых (29 тысяч рублей).

Напомним, начальницу управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома 36-летнюю Екатерину Дегтяреву задержали в середине марта прошлого года.

По версии следствия, она, являясь госслужащей, брала взятки начиная с сентября 2014 года по март 2020-го. Деньги якобы получала от представителей частных компаний, занимающихся организацией концертов, в качестве вознаграждения за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

В деле около десяти эпизодов. В них фигурируют концерты российских звезд Стаса Михайлова, Стаса Пьехи, Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерии, Олега Газманова и других российских звезд, а также те, кто эти концерты организовывал: частное унитарное предприятие «Арт-Концерт», российское ООО «Экспорт Мьюзик» и гомельский продюсерский рекламный центр «Арт Ворк». Именно их представители, по версии следствия, давали взятки Дегтяревой за «благоприятное решение вопросов». Но обвиняемый по делу в суде только один из них — учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло.

Всего экс-чиновница, по мнению следствия, приняла от частных лиц около четырех тысяч долларов плюс подарки в виде смарт-часов и планшета.

И Дегтярева, и Кирилло вину признали полностью. У обоих были явки с повинной и чистосердечное признание.



