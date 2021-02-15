Простатит. Симптомы и причины заболевания

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Простатит - распространенное урологическое нарушение. Рано или поздно с этим заболеванием обращается к врачу 60 % мужчин. Многие считают, что простатит можно подхватить, если ведешь беспорядочную половую жизнь, но это далеко не так. Высоконравственные семьянины тоже болеют.







С какого возраста нужно посещать уролога?

Уролога нужно посещать регулярно, начиная с молодого возраста. Простата располагается под мочевым пузырем и охватывает выходящий из него мочеиспускательный канал. Простата, или предстательная железа - часть мужской половой системы, вырабатывающая специфический секрет, питающий и защищающий сперматозоиды. Кроме этого, простата является важным органом, участвующим в выработке главного мужского гормона - тестостерона, она же обеспечивает нормальный механизм эрекции. При возникновении простатита происходит увеличение размеров железы, которая начинает сдавливать мочеиспускательный канал. Это вызывает нарушение процесса мочеиспускания.











Причины простатита:

инфекции

особенности сексуальной жизни

травмы

нарушение кровообращения





- Воспаление простаты могут вызвать инфекции, передающиеся половым путем. При этом многие из подобных инфекций длительное время никак не проявляют себя.

- Развитию простатита способствуют особенности сексуальной жизни: половое воздержание губительно для простаты. Вредно практиковать прерванный половой акт и т.д.

- Простатит часто возникает из-за нарушения кровообращения в области малого таза: например, при снижении нагрузки на мышцы, что особенно характерно для офисных работников, проводящих практически все свое время за столом или за рулем автомобиля.



Симптомы простатита:

частое мочеиспускание

боль, жжение

задержка мочи

боль в тазу

кровь в моче

повышение температуры

повторяющиеся циститы

нарушение дефекации





Чем опасен хронический простатит?

Если долго не обращать внимания на хронический процесс, то это может повлечь за собой весьма серьезные последствия для мужчины. По прошествии определенного количества времени воспалившиеся ткани в предстательной железе видоизменяются безвозвратно и перестают функционировать правильно.

В запущенной форме простатит приводит к серьезным осложнениям

В запущенной форме простатит приводит к серьезным осложнениям, которые создают множество проблем не только самому мужчине, но и его партнерше, ведь при простатите снижается либидо и нарушается эректильная функция.

Примерно 40 % страдающих простатитом мужчин грозит бесплодие

Примерно 40 % страдающих простатитом мужчин грозит бесплодие, поскольку предстательная железа уже не может вырабатывать достаточного количества качественного секрета для обеспечения подвижности сперматозоидов.

Визиты к урологу должны быть обязательными!