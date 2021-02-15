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В студии "Главного эфира" обсудили итоги Всебелорусского собрания
15.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Так что ждет Беларусь в ходе строительства новой политической модели? Какие есть риски и варианты развития событий? В студии "Главного эфира" на "Беларусь 1"
Как отметила первый проректор Белорусской академии искусств Светлана Винокурова, за редким присутствием на политическом поле значимых игроков стоит нежелание белорусов брать на себя ответственность.
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Так что ждет Беларусь в ходе строительства новой политической модели? Какие есть риски и варианты развития событий? В студии "Главного эфира" на "Беларусь 1"...
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