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В студии "Главного эфира" обсудили итоги Всебелорусского собрания

15.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Так что ждет Беларусь в ходе строительства новой политической модели? Какие есть риски и варианты развития событий? В студии "Главного эфира" на "Беларусь 1" обсудили итоги Всебелорусского собрания.

Как отметила первый проректор Белорусской академии искусств Светлана Винокурова, за редким присутствием на политическом поле значимых игроков стоит нежелание белорусов брать на себя ответственность.

 
 
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Так что ждет Беларусь в ходе строительства новой политической модели? Какие есть риски и варианты развития событий? В студии "Главного эфира" на "Беларусь 1"...
 
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