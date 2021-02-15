«Проваливались по пояс в снег». Медики из скорой Бобруйска рассказали, как добирались до пациентов ползком

Источник материала: Tut.by

Видео о том, как в Бобруйском районе сотрудники скорой ползут по сугробам к пациентам, уже стало вирусным. TUT.BY пообщался с одной из медиков: женщина рассказала, что произошло днем 13 февраля в агрогородке Михалево-2, куда из-за непогоды не смогли проехать машины медиков и спасателей.

— Погода была ужасная. Поступает вызов из Михалево-2 — это примерно 20 км от Бобруйска. Нужна педиатрическая бригада, а у нас на линии в этот день работает всего один врач-педиатр, который уже на вызове. В итоге поехала другая бригада. Нас предупредили, что трассу замело. Сказали, что перед съездом в Михалево-2 будет ждать машина МЧС, которая и проложит дорогу.

Но, по словам медика, машина МЧС сама застряла в нескольких сотнях метрах от автомагистрали — после того, как свернула к агрогородку.

— Ветер сильный, метель. Снег очень сухой и спрессованный. Это были не сугробы, а снежные наносы по пояс. Машина МЧС уперлась в этот нанос — и застряла. Мы стоим следом. Ну, что делать? Парень-эмчеэсник говорит: другого выхода нет, нужно пешком идти. Взял медицинскую сумку и первым в сугробы полез.

Идти по снегу, говорит медик, пришлось около километра — и действительно в некоторых местах приходилось ползти на животе. Не помогало даже то, что впереди дорогу прокладывал спасатель.

— Проваливались по пояс, заваливались на бок. Поэтому проще было ползти. За годы, что работаю на скорой, это первый такой случай. Зато наша новая зимняя форма с честью прошла испытания — не промокла, да и не особо холодно было, — смеется женщина.

Пациентами бобруйских медиков оказались двое детей из одной семьи, младшему — годик К счастью, им не понадобилась экстренная медицинская помощь.

— Если что — не представляю, как бы мы их на руках до машины километр по этим сугробам несли. Ну и хорошо, что вызов был днем, а не ночью.

В снежном плену недалеко от трассы Р43 в этот день оказались не только работники скорой и спасатели, но и местные жители.

— Пока мы пробирались через поле, видели мужчину, который пытался пройти в обход. Но в итоге отказался от этой затеи и повернул обратно.

Глава Бортниковского сельисполкома Евгений Черкас рассказал TUT.BY, что минувшая суббота стала настоящим испытанием для жителей не только Михалево-2, но и всего Бобруйского района.

— Сугробы намело повсюду, их расчищали работники ДРСУ-171. Знаю, что на Михалево-2 дорога была пробита уже в воскресенье утром. Сейчас на территории сельсовета работает 3 единицы снегоуборочной техники.

Это информацию подтвердили и жители агрогородка, которые рассказали TUT.BY, что сейчас никаких проблем с подъездом транспорта к Михалево-2 нет.

Региональный представитель МЧС, а также мама детей, которым нужна была помощь медиков, отказались от комментариев по этой ситуации.