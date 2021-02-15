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«Сыну зашили глаза, чтобы они не вывалились». История Кати, чей сын живет с синдромом Пфайффера
15.02.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Екатерина с детства хотела двоих детей: девочку и мальчика. Шесть лет назад появилась на свет дочка, Карина, а два года назад родился Арсений. На 30-й неделе Екатерине врачи сообщили, что ребенок, возможно, родится с патологией. Малыш появился на свет с нестандартной формой головы и выпученными глазами. Месяцы больниц, реанимаций, белорусские врачи впервые столкнулись с таким диагнозом. Арсению поставили синдром Пфайффера — это очень редкое генетическое заболевание, некоторые кости черепа просто срастаются между собой, тем самым препятствуя правильному росту мозга. Екатерина день за днем делает все, чтобы ее малышу не было так больно жить. Мы продолжаем проект «
Вы можете помочь семье Екатерины:
4459 8796 0625 9765
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KATSIARYNA CHYNBURH
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Это очень редкий генетический синдром.
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