ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Сыну зашили глаза, чтобы они не вывалились». История Кати, чей сын живет с синдромом Пфайффера

15.02.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Екатерина с детства хотела двоих детей: девочку и мальчика. Шесть лет назад появилась на свет дочка, Карина, а два года назад родился Арсений. На 30-й неделе Екатерине врачи сообщили, что ребенок, возможно, родится с патологией. Малыш появился на свет с нестандартной формой головы и выпученными глазами. Месяцы больниц, реанимаций, белорусские врачи впервые столкнулись с таким диагнозом. Арсению поставили синдром Пфайффера — это очень редкое генетическое заболевание, некоторые кости черепа просто срастаются между собой, тем самым препятствуя правильному росту мозга. Екатерина день за днем делает все, чтобы ее малышу не было так больно жить. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь семье Екатерины:

 

4459 8796 0625 9765

08/23

KATSIARYNA CHYNBURH

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Проваливались по пояс в снег». Медики из скорой Бобруйска рассказали, как добирались до пациентов ползком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by