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Дело переводчицы Ольги Калацкой передают в суд - ее обвиняют в нанесении ударов Григорию Азаренку
15.02.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следствие по делу переводчицы Ольги Калацкой закончено, дело скоро передадут в суд. Переводчицу и преподавателя английского языка задержали ровно месяц назад во время занятий,
Ольгу Калацкую обвиняют в злостном хулиганстве (ст. 339 Уголовного кодекса) — якобы во время одной из акций протеста Ольга нанесла несколько ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку.
По данным БАЖ, несколько недель назад в квартире 89-летней матери Калацкой, а также в квартире самой Ольги прошли обыски. Вчера, 14 февраля, представитель следствия снова приходил к маме Калацкой. По словам женщины, разговор длился около 30 минут и касался ее дочери и скорой передачи дела в суд.
С 19 сентября Ольга Калацкая находится в жодинском СИЗО. По ч. 2 ст. 339 Ольге Калацкой грозит арест или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на срок до 6 лет.
В свое время Ольга перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, в том числе Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга, Пола Остера, «Гладиатора», «Шрека» и др.
С требованием освободить Ольгу выступили Американский ПЕН (PEN America) и известная канадская писательница Маргарет Этвуд.
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Следствие по делу переводчицы Ольги Калацкой закончено, дело скоро передадут в суд.
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