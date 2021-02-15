«Леха Терминатор», суд над которым закрыли, и его кистень. Странная история парня, получившего 7 лет

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в суде Октябрьского района Могилева 26-летний Алексей Мельников получил семь лет колонии усиленного режима и штраф в 1450 рублей. Генеральная прокуратура утверждала, что «ранее судимый М., воодушевившись размещенными в сети Интернет, в том числе на Telegram- и Youtube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, которые сопровождались бы насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти на территории Беларуси, принял решение присоединиться к такой противоправной деятельности». 7 лет — это пока самый большой срок в судах Могилевской области, который получали «политические» после августовских событий. Суд был закрытым, известно мало. О чем эта история, пытались разобраться местные правозащитники.





Что известно?

Известно, в чем обвиняли мужчину: в том, что у него при задержании 9 августа обнаружили и изъяли петарды, три самодельных зажигательных устройства, нож. Все эти предметы, утверждалось в материалах дела, мужчина скрытно переносил и пытался перевезти из Могилева в Минск, «чтобы поучаствовать в массовых беспорядках».

Дома у задержанного обнаружили «изготовленное им и пригодное для производства отдельных выстрелов двуствольное гладкоствольное ручное огнестрельное оружие». Утверждалось также, что мужчина изготовил «не менее пяти самодельных зажигательных устройств, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

В сообщении Генпрокуратуры также сообщалось, что Мельников, «воодушевившись размещенными в сети Интернет, в том числе на Telegram- и YouTube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, которые сопровождались бы насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти на территории Беларуси, принял решение присоединиться к такой противоправной деятельности».

Как ранее писал TUT.BY, в итоге Мельникову инкриминировали сразу четыре статьи УК РБ: ст. 13 «Приготовление к преступлению», ч. 2 ст. 293 «Массовые беспорядки», ч. 3 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», ч. 1 ст. 295−3 «Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

По приговору Алексея Мельникова признали виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти; незаконном изготовлении, хранении, ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ; незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия повторно.

Судья огласила и вещественные доказательства, которые подлежат уничтожению. Это ручное двуствольное многозарядное гладкоствольное самодельное оружие, 4 металлические трубки, пиротехническое изделие кустарного производства цилиндрической формы, упаковка с 12 петардами, 4 предмета — сборные составные части огнестрельного оружия, кастет, кистень, нож, а также некие вещества.

А вот в деле останутся диски CD-R с материалами «оперативно-разыскных мероприятий наблюдения и оперативно-разыскных мероприятий контроля в сетях электросвязи в отношении Мельникова». Это, вероятно, означает, что за фигурантом дела следили до момента задержания.

После завершения процесса Мельников сказал журналистам, что будет обжаловать приговор. Он признал вину частично — в том, что незаконно хранил оружие. «Все остальное я не совершал. Это просто охота на ведьм», — сказал Мельников.

Он добавил, что считает приговор жестоким. Почему процесс был закрытым, Мельников не знает — он по крайней мере не ходатайствовал об этом. Отсутствие адвоката он объяснил тем, что у него нет на него денег, к тому же «адвокаты у нас не работают».

Закрытость процесса может объясняться тем, что спецслужбы, которые вели оперативную разработку парня, не захотели раскрывать методы своей операции — такое встречалось и раньше.

Уголовным делом занималось Главное управление Следственного комитета Республики Беларусь — не местные следователи.

Что непонятно

У Мельникова как будто не было друзей и родственников. Обычно в таких случаях под дверями суда всегда находятся близкие обвиняемого, однако в этом случае — сложилось впечатление, что парень является одиноким сиротой без социальных связей.





Что именно хотел сделать в день выборов 9 августа Алексей Мельников — не известно.

Исходя из списка вещественных доказательств, который судья Ольга Заричнюк зачитала во время приговора, дома у него обнаружили незарегистрированное ручное двуствольное гладкоствольное оружие (его хранение Мельников признал).

Далее у парня, выходит, изъяли кастет и кистень. Вот так выглядит последний.



Изображение носит иллюстративный характер, warbook.club

С остальным изъятым все еще непонятнее: «4 предмета, сходных с составными частями огнестрельного оружия, 7 упаковок с сыпучим веществом, 8 емкостей с сыпучим веществом, 4 куска вещества белого цвета, 7 емкостей с жидкостями». Если про емкости с жидкостями ещё можно предположить, что это некий аналог «коктейля Молотова», то что за сыпучие вещества и куски белого цвета? Туда же относится «предмет цилиндрической формы — пиротехническое изделие кустарного производства».

У Мельникова, по материалам следствия, нашли и упаковку петард MAXSEM Crazy robots P1008. Судя по отзывам на форумах и характеристикам в интернет-магазинах, это крайне мощные петарды, аналогичные «Корсар-8». Их особенность в том, что при срабатывании они издают звук, как во время взрыва (а не обычный хлопок).

Леха Терминатор?

На протяжении нескольких дней процессов, когда Алексея Мельникова заводили в зал суда, журналисты пытались сфотографировать его так, чтобы найти хоть какую-то информацию о нем по фото. В какой-то момент корреспондента БелаПАН заметил сходство в комплекции и открытых чертах лица Мельникова и некоего «Лехи Терминатора».



Леха Терминатор

Данные о Лехе Терминаторе размещены на форуме «Картотека живодеров и их пропагандистов». Там ему посвящен пост, в котором утверждается, что Алексей Мельников, он же Леха Терминатор, родился 20.10.1994 в Могилеве. Есть скрины из соцсетей, в которых он в 2015 году называет себя догхантером и истребил несколько десятков собак. По уточнению форумчан, делал он это с помощью отстрела и отравления ацетатом свинца.

Приведены изображения с сообщениями со страницы Лехи Терминатора Вконтакте, в которых он рассказывает, какие вещества подходят для отравления собак. Сейчас страница удалена.





Информация о том, что Леха Терминатор убивает собак, содержится также в группе могилевских зоозащитников «Доброе сердце» за 7 января 2014 года. Алексей там активно участвовал в комментариях, пытаясь отбиться от обвинений в догхантерстве.

На суде Мельников подтвердил, что он и есть тот самый Леха Терминатор, сообщают правозащитники.

Ранее Алексей Мельников уже был судим, однако нет информации по какой статье УК.