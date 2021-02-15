«Думал, нарушаем ПДД, а оказалось - «уголовка». В Бресте судят вторую десятку фигурантов «хороводного дела»

Источник материала: Tut.by

15 февраля в Бресте начали судить вторую десятку обвиняемых по уголовному делу о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года.



Фото: Следственный комитет

Всего по «хороводному делу» проходят около 50 фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Судят обвиняемых группами по 10 человек. Рассмотрение дела по первой «десятке» подходит к концу. На прошлой неделе прошли прения . Обвинение запросило для трех обвиняемых — «домашнюю химию», для оставшихся семи — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок от полутора до двух лет.

15 февраля в Бресте начали рассматривать уголовное дело в отношении второй десятки. На скамье подсудимых оказались Дмитрий Абрамук, Алексей Артецкий, Алексей Барановский, Виталий Брюх, Дмитрий Буневич, Дмитрий Кочурко, Валентина Жуковская, Геннадий Мисюта, Сергей Наливко и Владимир Талатынник.

Обвиняемый Алексей Артецкий пояснил суду, что на бульваре он находился около трех минут, пишет «Першы Рэгіён» .

«Увидели большое скопление людей, играла музыка. Сыграло любопытство. Подошли посмотреть, что происходит. Стоял на проезжей части. Достали флаг — и я его достал, чтобы поприветствовать. Рядом стоял отец с маленьким ребенком. Мальчик взял за один край, а я за другой. Никакие лозунги не кричал. Потом свернул флаг и пошел в магазин. Кто-то хлопал, радовался, пел. Транспорт видел. Не мог проехать ни в коем случае не из-за скопления людей».

Обвиняемый Дмитрий Кочурко сказал, что колонна шла и по тротуарам, и по дороге. Люди кричали: «Это наш город», «Жыве Беларусь!». На перекрестке включили музыку.

«Принял участие в хороводе. Все работало, но сейчас говорят, что все закрылось. Узнал из СМИ, что именно эти действия нарушили работу. Я думал, что нарушаем ПДД, а оказалось, что это „уголовка“. Приехал водомет, и я ушел. Знал, что может быть ответственность, например штраф. Но что уголовная — нет», — рассказал Кочурко.

Дмитрий Буневич сказал в суде, что участия в шествии не принимал. К перекрестку он подъехал на городском автобусе:

«Ехали с братом из гостей. Автобус остановился, так как водитель сказал, что движение перекрыто. Мы вышли из автобуса. Взял телефон, чтобы себя снять, пять раз прокричал „Жыве Беларусь“ — и приехал водомет. Символики у меня не было. Находился где-то 10 минут».

Суд продолжается.