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«Думал, нарушаем ПДД, а оказалось - «уголовка». В Бресте судят вторую десятку фигурантов «хороводного дела»

15.02.2021 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 февраля в Бресте начали судить вторую десятку обвиняемых по уголовному делу о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года.


Фото: Следственный комитет

Всего по «хороводному делу» проходят около 50 фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Судят обвиняемых группами по 10 человек. Рассмотрение дела по первой «десятке» подходит к концу. На прошлой неделе прошли прения. Обвинение запросило для трех обвиняемых — «домашнюю химию», для оставшихся семи — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок от полутора до двух лет.

15 февраля в Бресте начали рассматривать уголовное дело в отношении второй десятки. На скамье подсудимых оказались Дмитрий Абрамук, Алексей Артецкий, Алексей Барановский, Виталий Брюх, Дмитрий Буневич, Дмитрий Кочурко, Валентина Жуковская, Геннадий Мисюта, Сергей Наливко и Владимир Талатынник.

Обвиняемый Алексей Артецкий пояснил суду, что на бульваре он находился около трех минут, пишет «Першы Рэгіён».

«Увидели большое скопление людей, играла музыка. Сыграло любопытство. Подошли посмотреть, что происходит. Стоял на проезжей части. Достали флаг — и я его достал, чтобы поприветствовать. Рядом стоял отец с маленьким ребенком. Мальчик взял за один край, а я за другой. Никакие лозунги не кричал. Потом свернул флаг и пошел в магазин. Кто-то хлопал, радовался, пел. Транспорт видел. Не мог проехать ни в коем случае не из-за скопления людей».

Обвиняемый Дмитрий Кочурко сказал, что колонна шла и по тротуарам, и по дороге. Люди кричали: «Это наш город», «Жыве Беларусь!». На перекрестке включили музыку.

«Принял участие в хороводе. Все работало, но сейчас говорят, что все закрылось. Узнал из СМИ, что именно эти действия нарушили работу. Я думал, что нарушаем ПДД, а оказалось, что это „уголовка“. Приехал водомет, и я ушел. Знал, что может быть ответственность, например штраф. Но что уголовная — нет», — рассказал Кочурко.

Дмитрий Буневич сказал в суде, что участия в шествии не принимал. К перекрестку он подъехал на городском автобусе:

«Ехали с братом из гостей. Автобус остановился, так как водитель сказал, что движение перекрыто. Мы вышли из автобуса. Взял телефон, чтобы себя снять, пять раз прокричал „Жыве Беларусь“ — и приехал водомет. Символики у меня не было. Находился где-то 10 минут».

Суд продолжается.

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Теги: Брест
 
 
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