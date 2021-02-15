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Православные празднуют Сретение Господне
15.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ православном календаре сегодня Сретение Господне. Один из великих праздников символично знаменует встречу Ветхого и Нового Заветов, народа Божия со своим Спасителем. В этот день в храмах совершают праздничные литургии и освящают свечи. У славян Сретение - это время, когда зима встречается с весной - какова погода сегодня, такой и весна будет.
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В православном календаре сегодня Сретение Господне. Один из великих праздников символично знаменует встречу Ветхого и Нового Заветов, народа Божия со своим...
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