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В Беларуси уделяется большое внимание теме семьи
15.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСильные регионы, счастливая семья, государство-партнер и всесторонняя поддержка социальной сферы. Делегаты Всебелорусского народного собрания продолжают встречи с коллективами на местах, обсуждают итоги представительного форума. В нашей стране большое внимание - теме семьи. Различные программы поддержки помогают обеспечить комфортную жизнь.
Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома: "Тема семьи и семейной политики как никогда актуальна. Поскольку проблема демографической безопасности, мы знаем, что у нас есть, нам нужны детки. Мы должны создавать семьи, которые будут мотивированы на рождение детей. Мы должны думать о том, как поддержать семью, где воспитывается двое деток для того, чтобы они тоже сделали этот шаг - на рождение третьего ребенка. Хотя я не могу сказать, что в городе Минске существует данная проблема. Как раз ситуация в городе Минске достаточно стабильна на рынке труда, но, тем не менее, мы должны готовиться к вызовам и к ситуациям в экономике, и эпидемиологической ситуации.
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Сильные регионы, счастливая семья, государство-партнер и всесторонняя поддержка социальной сферы. Делегаты Всебелорусского народного собрания продолжают...
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