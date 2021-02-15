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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК завершил расследование по факту наезда на военнослужащих Завершено расследование уголовного дела по факту наезда на военнослужащих внутренних войск. По информации Следственного комитета, в ночь с 10 на 11 августа...

Завершено расследование уголовного дела по факту наезда на военнослужащих внутренних войск. По информации Следственного комитета, в ночь с 10 на 11 августа поддавшись на призывы деструктивных телеграмм-каналов, около часа ночи минчанин приехал на улицу Притыцкого в Минске для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего БМВ, с которого предварительно снял регистрационные знаки. Игнорируя требования милиции, водитель отказался открыть двери и остался сидеть в машине. После тронулся с места и сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Пострадавшим удалось избежать тяжких последствий только благодаря физической подготовке и наличию специальной экипировки.Уголовное дело передано для направления в суд. Все неизвестные факты этого и других инцидентов с наездами на милиционеров во время массовых беспорядков - сегодня вечером в эфире "Панорамы".