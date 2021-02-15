ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК завершил расследование по факту наезда на военнослужащих

15.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Завершено расследование уголовного дела по факту наезда на военнослужащих внутренних войск. По информации Следственного комитета, в ночь с 10 на 11 августа поддавшись на призывы деструктивных телеграмм-каналов, около часа ночи минчанин приехал на улицу Притыцкого в Минске для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего БМВ, с которого предварительно снял регистрационные знаки. Игнорируя требования милиции, водитель отказался открыть двери и остался сидеть в машине. После тронулся с места и сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Пострадавшим удалось избежать тяжких последствий только благодаря физической подготовке и наличию специальной экипировки.

Евгений Архиреев, начальник Главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: "Мужчина скрылся с места происшествия. Бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби позвонил по спецлинии 102 ГУВД Мингорисполкома и заявил об угоне автомобиля. В дальнейшем он обратился в РУВД г.Минска. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах перемещения автомобиля и просил организовать его поиск. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по статьям 293 ч.2, ч.1 ст.14 и ст.362, ч.1 ст.400 УК как участие в массовых беспорядках, покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел и заведомо ложны донос".

Уголовное дело передано для направления в суд. Все неизвестные факты этого и других инцидентов с наездами на милиционеров во время массовых беспорядков - сегодня вечером в эфире "Панорамы".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершено расследование уголовного дела по факту наезда на военнослужащих внутренних войск. По информации Следственного комитета, в ночь с 10 на 11 августа...
 
Новости дня
Новости общества
 
Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина о важном для развития страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by