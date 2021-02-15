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СК завершил расследование по факту наезда на военнослужащих
15.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавершено расследование уголовного дела по факту наезда на военнослужащих внутренних войск. По информации Следственного комитета, в ночь с 10 на 11 августа поддавшись на призывы деструктивных телеграмм-каналов, около часа ночи минчанин приехал на улицу Притыцкого в Минске для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего БМВ, с которого предварительно снял регистрационные знаки. Игнорируя требования милиции, водитель отказался открыть двери и остался сидеть в машине. После тронулся с места и сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Пострадавшим удалось избежать тяжких последствий только благодаря физической подготовке и наличию специальной экипировки.
Евгений Архиреев, начальник Главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: "Мужчина скрылся с места происшествия. Бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби позвонил по спецлинии 102 ГУВД Мингорисполкома и заявил об угоне автомобиля. В дальнейшем он обратился в РУВД г.Минска. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах перемещения автомобиля и просил организовать его поиск. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по статьям 293 ч.2, ч.1 ст.14 и ст.362, ч.1 ст.400 УК как участие в массовых беспорядках, покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел и заведомо ложны донос".
Уголовное дело передано для направления в суд. Все неизвестные факты этого и других инцидентов с наездами на милиционеров во время массовых беспорядков - сегодня вечером в эфире "Панорамы".
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Завершено расследование уголовного дела по факту наезда на военнослужащих внутренних войск. По информации Следственного комитета, в ночь с 10 на 11 августа...
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