Более полуметра снега! Самые высокие на Могилевщине сугробы образовались в Горках и Кричеве

Источник материала: Tut.by

На территории Могилевской области все выходные стояла очень холодная погода. Средние за сутки температуры воздуха равнялись −12…-14°С — это на 6−8 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает Mogilevnews.by.



Максимальная высота снежного покрова зафиксирована в Горках и Кричеве

На 9 утра 15 февраля максимальная высота снежного покрова была в Горках и Кричеве — 57 и 54 см соответственно. Минимальная — в Кировском регионе, в районе Чигиринской ГЭС: 14 см.

— В результате прохождения через территорию страны южного циклона 12−13 февраля повсеместно по области прошли обильные снегопады, во многих районах достигавшие критериев неблагоприятного явления, — рассказали в Могилевоблгидромете. — За этот период выпало 10−15 мм осадков (в основном — декадная норма), в восточных районах 19−33 мм (2−3 декадные нормы). Прирост снежного покрова за 12 февраля составил 4−5 см, в ряде восточных районов — 12−22 см. Несмотря на проходивший сильный снег, 13 февраля в результате метелей максимальная скорость ветра в большинстве районов достигала критериев неблагоприятных погодных явлений и составляла 15−19 м/с.

Вообще же максимальная за историю метеонаблюдений температура в это время в Могилеве наблюдалась в 1992 году — +2,5°С, минимальная — 25,3°С мороза — в 2012-ом.