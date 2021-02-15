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В Гродно девушка бросила из окна чемодан - тот упал на чужую машину. Возбуждено уголовное дело

15.02.2021 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно девушка ночью выбросила из окна чемодан, а тот упал на чужой автомобиль и повредил его. В отношении гродненки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает милиция региона.


Фото: vk.com/uvdgrodno

Все произошло ночью 2 февраля в одном из дворов на улице Лиможа.

31-летняя жительница Гродно поссорилась со своим молодым человеком. Девушка рассказала, что в какой-то момент мужчина взял в руки чемодан. Она выхватила его из рук молодого человека и выбросила из окна 9 этажа.

Позже девушка рассказала, что в тот момент она не думала о припаркованном внизу автомобиле. С ее слов, до этого инцидента машины в том месте никто не ставил.

Хозяин автомобиля обратился в милицию, так как было повреждено лакокрасочное покрытие багажника машины и щетка стеклоочистителя.

Возбуждено уголовное дело за «хулиганство».

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Теги: Гродно
 
 
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Позже девушка рассказала, что в тот момент она не думала о припаркованном внизу автомобиле. С ее слов, до этого инцидента машины в том месте никто не ставил.
 
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