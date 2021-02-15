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Дом в деревне в 20 км от Минска засыпало снегом - намело 110 сантиметров! Дети неделю не ходят в школу

15.02.2021 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрий Чуясов живет в деревне Моторово Пуховичского района — это в 20 километрах от Минска. Здесь он построил дом и вместе с женой растит четверых детей — 8, 6, 5 лет и трех с половиной месяцев. На прошедших выходных, рассказывает Юрий, их улицу сильно замело. Последние измерения показали — 110 сантиметров снега! Дети не ходят в школу и сад почти неделю: ехать нужно в соседнюю деревню, но машина не может выдвинуться даже со двора. Поэтому пока они ждут или весны, или снегоуборочной техники, которая, по словам Юрия, к ним заезжает редко.


Фото: instagram.com/papa4_kids

На прошедших выходных сильно намело не только возле Бобруйска, где медики ползли на вызов к пациентам, но и недалеко от Минска. Юрий со своей семьей живет в деревне Моторово Пуховичского района, которая относится к Голоцкому сельскому совету.

Их дом находится на улице Яблоневой. Она крайняя, за ней начинается поле, на котором нет защитных ограждений или посадок, поэтому дом Чуясовых и их соседей регулярно заметает.

В субботу, рассказывает Юрий, он видел: начинается метель. Утром в воскресенье вышел во двор — и уперся в стену снега. Прочистил лопатой небольшой проход, достал рулетку — оказалось, 110 сантиметров.

— Проходит минимум три-четыре дня, прежде чем нам почистят дорогу. Эта проблема сохраняется уже достаточно долго. Звоню в сельсовет — не могу добиться ответа, какая организация обслуживает нашу улицу. Оставляю заявки в 115.бел — одна все еще на рассмотрении, вторую отклонили. А почистить самому невозможно: замело целую улицу, лопатой не получится, нужна тяжелая техника.


Фото: instagram.com/papa4_kids

Юрий рассказывает, что на прошлой неделе из-за непрочищенной дороги его дети смогли сходить в школу и детский сад только один день.

— Отвезли их только в среду, когда почистили улицу. В остальные дни мы просто не могли выехать. Когда попытался это сделать — повредил бампер. А сейчас вообще невозможно куда-либо двинуться. Сегодня, например, добирался на работу на попутках, все остальные сидят дома. Отпускать старших одних не вариант: они запросто могут провалиться. Наш младший ребенок — грудничок, и в этом заключается проблема. Если — не дай Бог — что-то случится, мы даже не сможем вызвать скорую. Дома у нас паровое отопление, нужно регулярно заказывать топливо. Отменяю доставку уже которую неделю, потому что к нам не подъехать. Постоянно нужно ловить момент, когда дорогу почистят.


Фото: instagram.com/papa4_kids

Председатель Голоцкого сельского совета Виктор Малуха объяснил TUT.BY: расчисткой дорог занимается местное жилищно-коммунальное хозяйство. Оно в курсе, какие улицы и дороги нуждается в расчистке. В том числе — и о улице Яблоневой.

— Вы видели, какой ветер был в пятницу и субботу? А улица Яблоневая, к сожалению, выходит на северную сторону и поле. Техника туда обязательно доедет и почистит. Просто невозможно все сразу: сейчас очень большие объемы работы. Но дорога будет расчищена.

 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Чуясов живет в деревне Моторово Пуховичского района - это в 20 километрах от Минска. Здесь он построил дом и вместе с женой растит четверых детей - 8, 6, 5 лет и трех...
 
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