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Дом в деревне в 20 км от Минска засыпало снегом - намело 110 сантиметров! Дети неделю не ходят в школу
15.02.2021 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Юрий Чуясов живет в деревне Моторово Пуховичского района — это в 20 километрах от Минска. Здесь он построил дом и вместе с женой растит четверых детей — 8, 6, 5 лет и трех с половиной месяцев. На прошедших выходных, рассказывает Юрий, их улицу сильно замело. Последние измерения показали — 110 сантиметров снега! Дети не ходят в школу и сад почти неделю: ехать нужно в соседнюю деревню, но машина не может выдвинуться даже со двора. Поэтому пока они ждут или весны, или снегоуборочной техники, которая, по словам Юрия, к ним заезжает редко.
На прошедших выходных сильно намело не только возле Бобруйска, где
Их дом находится на улице Яблоневой. Она крайняя, за ней начинается поле, на котором нет защитных ограждений или посадок, поэтому дом Чуясовых и их соседей регулярно заметает.
В субботу, рассказывает Юрий, он видел: начинается метель. Утром в воскресенье вышел во двор — и уперся в стену снега. Прочистил лопатой небольшой проход, достал рулетку — оказалось, 110 сантиметров.
— Проходит минимум три-четыре дня, прежде чем нам почистят дорогу. Эта проблема сохраняется уже достаточно долго. Звоню в сельсовет — не могу добиться ответа, какая организация обслуживает нашу улицу. Оставляю заявки в 115.бел — одна все еще на рассмотрении, вторую отклонили. А почистить самому невозможно: замело целую улицу, лопатой не получится, нужна тяжелая техника.
Юрий рассказывает, что на прошлой неделе из-за непрочищенной дороги его дети смогли сходить в школу и детский сад только один день.
— Отвезли их только в среду, когда почистили улицу. В остальные дни мы просто не могли выехать. Когда попытался это сделать — повредил бампер. А сейчас вообще невозможно куда-либо двинуться. Сегодня, например, добирался на работу на попутках, все остальные сидят дома. Отпускать старших одних не вариант: они запросто могут провалиться. Наш младший ребенок — грудничок, и в этом заключается проблема. Если — не дай Бог — что-то случится, мы даже не сможем вызвать скорую. Дома у нас паровое отопление, нужно регулярно заказывать топливо. Отменяю доставку уже которую неделю, потому что к нам не подъехать. Постоянно нужно ловить момент, когда дорогу почистят.
Председатель Голоцкого сельского совета Виктор Малуха объяснил TUT.BY: расчисткой дорог занимается местное жилищно-коммунальное хозяйство. Оно в курсе, какие улицы и дороги нуждается в расчистке. В том числе — и о улице Яблоневой.
— Вы видели, какой ветер был в пятницу и субботу? А улица Яблоневая, к сожалению, выходит на северную сторону и поле. Техника туда обязательно доедет и почистит. Просто невозможно все сразу: сейчас очень большие объемы работы. Но дорога будет расчищена.
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Дом в деревне в 20 км от Минска засыпало снегом - намело 110 сантиметров! Дети неделю не ходят в школу
Юрий Чуясов живет в деревне Моторово Пуховичского района - это в 20 километрах от Минска. Здесь он построил дом и вместе с женой растит четверых детей - 8, 6, 5 лет и трех...
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