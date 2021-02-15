КГБ внес 17 белорусов в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности

Комитет госбезопасности Беларуси обновил список физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. В этот раз в перечень добавилось 17 белорусов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обновленный перечень вошли еще 12 мужчин и 5 женщин (есть даже целые семьи), которые обвиняются по уголовному делу по ст. 289 «Акт терроризма» УК Беларуси. На данный момент все граждане из данного списка арестованы, за исключением Артура Попко (он в розыске).

Все указанные лица относятся к «группе Автуховича» и «группе Олиневича».

«Группа Олиневича»

Игорь Олиневич

Дмитрий Дубовский

Сергей Романов

Дмитрий Резанович

«Группа Автуховича»

Николай Автухович

Павел Сава

Артур Попок

Ирина Горячкина

Сергей Резанович

Павел Резанович

Любовь Резанович

Ирина Мельхер

Антон Мельхер

Галина Дербыш

Виктор Снегур

Владимир Гундарь

Ольга Майорова

Помимо перечисленных выше белорусов, в списке еще находятся Степан Путило и Роман Протасевич. Оба мужчины сейчас в международном розыске.

О «группе Олиневича»

28 октября около украинской границы были задержаны 4 человека - Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов. Они при себе имели две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.

По информации КГБ, именно эта группа людей подожгла отдел ГАИ в Мозыре и машину у здания прокуратуры в Солигорске.

О «группе Автуховича»

Руководителем «группы Автуховича» является волковысский предприниматель и активист Николай Автухович, который задержан 8 декабря. Арестовали его за поджог дома милиционера в Волковыске и подрыв нескольких автомобилей сотрудников милиции в Волковыск и Гродно. Вместе с Автуховичем были задержаны Сергей, Любовь и Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мельхер.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом», но затем Генпрокурора переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 «Акт терроризма».

Напомним, 12 февраля глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил на Всебелорусском народном собрании, что располагает достоверной информацией о готовящихся в стране терактах. Он рассказал, что ведомство достаточно подробно знает «планы» людей, причастных к этому, и некоторые из «подрывных центров» переходят красные линии:

«Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример - деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича».