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КГБ внес 17 белорусов в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности
15.02.2021 15:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Комитет госбезопасности Беларуси обновил список физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. В этот раз в перечень добавилось 17 белорусов. Об этом
В обновленный перечень вошли еще 12 мужчин и 5 женщин (есть даже целые семьи), которые обвиняются по уголовному делу по ст. 289 «Акт терроризма» УК Беларуси. На данный момент все граждане из данного списка арестованы, за исключением Артура Попко (он в розыске).
Все указанные лица относятся к «группе Автуховича» и «группе Олиневича».
«Группа Олиневича»
«Группа Автуховича»
Помимо перечисленных выше белорусов, в списке еще
О «группе Олиневича»
28 октября около украинской границы были задержаны 4 человека - Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов. Они при себе имели две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.
По информации КГБ, именно эта группа людей подожгла отдел ГАИ в Мозыре и машину у здания прокуратуры в Солигорске.
О «группе Автуховича»
Руководителем «группы Автуховича» является волковысский предприниматель и активист Николай Автухович, который
Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом», но затем Генпрокурора переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 «Акт терроризма».
Напомним, 12 февраля глава КГБ Беларуси Иван Тертель
«Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример - деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича».
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Комитет госбезопасности Беларуси обновил список физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. В этот раз в перечень добавилось 17...
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