Медики перед судом решили поддержать врача Артема Сорокина и надели бейджи с его именем

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале «Белые халаты. News» опубликовали фотографии с акции в поддержку врача Артема Сорокина. На этой неделе суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении него и журналистки TUT.BY Катерины Борисевич. Им предъявили обвинение в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 178 УК РБ). Поводом стала опубликованная 13 ноября статья , в которой говорилось, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было алкоголя.



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»

Медики в знак солидарности с коллегой начали носить бейджи с его именем и фамилией. К акции присоединился и инфекционист Никита Соловей. Сейчас на канале 19 фотографий медиков с таким бейджем.



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»



Фото: телеграм-канал «Белые халаты. News»

Катерина Борисевич и Артем Сорокин уже почти три месяца находятся в СИЗО № 1 Минска.

Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными.