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Медики перед судом решили поддержать врача Артема Сорокина и надели бейджи с его именем
15.02.2021 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В телеграм-канале
Медики в знак солидарности с коллегой начали носить бейджи с его именем и фамилией. К акции присоединился и инфекционист Никита Соловей. Сейчас на канале 19 фотографий медиков с таким бейджем.
Катерина Борисевич и Артем Сорокин уже почти три месяца находятся в СИЗО № 1 Минска.
Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными.
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