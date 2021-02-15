|
Программисту дали «сутки» за БЧБ-одежду на лоджии. Парень просил о штрафе - у него скоро свадьба
15.02.2021 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске программиста судили за бело-красно-белую одежду на лоджии. Он получил семь суток, но на заседании очень просил дать штраф из-за скорой свадьбы.
Телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра
В суде Фрунзенского района Минска 15 февраля осудили по статье 23.34 программиста Максима Никольского.
По протоколу он «с целью публичного выражения своих политических интересов провел массовое мероприятие, а именно пикетирование путем размещения на остеклении окна съемной квартиры элементов одежды бело-красно-белой расцветки». Дело рассматривала судья Мария Ерохина.
Максима задержали еще в пятницу 12 февраля и отправили на Окрестина до суда. На процессе парень очень просил назначить ему штраф, а не «сутки», потому что в субботу 20 февраля у него свадьба, рассказывают волонтеры «Вясны», побывавшие на заседании.
Однако Максиму Никольскому назначили семь суток, он выйдет на свободу за день до свадьбы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске программиста судили за бело-красно-белую одежду на лоджии. Он получил семь суток, но очень просил дать штраф из-за скорой свадьбы. Об этом сообщают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)