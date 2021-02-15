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Венгерский эксперт уверен в безопасности БелАЭС
15.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВенгерский специалист в области атомной энергетики опубликовал статью, в которой квалифицирует резолюцию Европарламента по поводу БелАЭС как элемент политической кампании. Жолт Харфаш, в частности, указывает, что в 2017-м по запросу официального Минска МАГАТЭ проводило экспертизу проекта станции. Реакторы ВВЭР-1200 в точности такие, как в Беларуси, работают на венгерской АЭС "Пакш"!
"По результатам проверки миссии Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности Минск решил провести 23 мероприятия, направленных на повышение безопасности. Все эти меры, а также ряд других, полностью исключают вероятность любых опасных инцидентов на БелАЭС", - считает венгерский эксперт.
Жолт Харфаш, эксперт организации Elektrotechnika: "О полном отсутствии профессиональной компетенции свидетельствует постановление Европарламента с требованием приостановить ввод в эксплуатацию БелАЭС. Представители европейских политпартий, выступающих против ядерной энергетики, поддерживая риторику Литвы, приурочили свое решение к приезду инспекторов ENSREG. При этом они пытались создать впечатление, что Белорусская АЭС не соответствует международным стандартам, но факты говорят об обратном! Резолюция Европарламента также является еще одним досадным следствием ошибочной европейской политики, которая дискриминирует ядерную энергетику!".
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Венгерский специалист в области атомной энергетики опубликовал статью, в которой квалифицирует резолюцию Европарламента по поводу БелАЭС как элемент...
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