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В Минске прошел митинг в память о погибших воинах-интернационалистах

15.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Памятные мероприятия проходят по всей стране. В Минске по традиции на Острове Мужества и Скорби собрались представители госорганов, депутаты, ветераны-афганцы, члены семей погибших воинов-интернационалистов. Павших в Афганистане почтили минутой молчания.
 
Теги: Минск
 
 
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Памятные мероприятия проходят по всей стране. В Минске по традиции на Острове Мужества и Скорби собрались представители госорганов, депутаты, ветераны-афганцы,...
 
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