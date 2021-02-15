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В Минске прошел митинг в память о погибших воинах-интернационалистах
15.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПамятные мероприятия проходят по всей стране. В Минске по традиции на Острове Мужества и Скорби собрались представители госорганов, депутаты, ветераны-афганцы, члены семей погибших воинов-интернационалистов. Павших в Афганистане почтили минутой молчания.
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Памятные мероприятия проходят по всей стране. В Минске по традиции на Острове Мужества и Скорби собрались представители госорганов, депутаты, ветераны-афганцы,...
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