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До минус 28°с ожидается в Минской области

15.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ясная и морозная погода ожидается в столичном регионе в течение недели. Завтра днем в Минске от минус 8 до минус 12, в основном без осадков. Ветер слабый, на дорогах - гололедица. Ночью похолодает до минус 22. В среду синоптики прогнозируют до 15 градусов со знаком минус. Еще более существенно похолодает в конце недели - заморозки ночью местами до минус 28.

Татьяна Четырко, заместитель начальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "В течение рабочей недели погодные условия на территории Минской области будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков в основном не ожидается. Ветер будет преобладать от слабого до умеренного. Сохранится морозная погода. В ночные часы температурный фон в основном будет находиться в пределах от - 17 до - 22, при прояснениях подморозит до - 25, а в пятницу и до 28 мороза. Днем при этом будет от - 3 до -10, в четверг и пятницу дневные максимумы составят - 8-14".

 
Теги: Минск
 
 
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Ясная и морозная погода ожидается в столичном регионе в течение недели. Завтра днем в Минске от минус 8 до минус 12, в основном без осадков. Ветер слабый, на дорогах -...
 
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